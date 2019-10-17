Жителя Кич-Городецкого района осудили за кражи из закрытых на зиму деревенских домов

18-летнего жителя Кичменгско-Городецкого района осудили к двум годам лишения свободы условно за совершение серии краж из домов в деревне Слобода. Преступления были совершены в период с октября по ноябрь 2018 года.

Из первого дома, куда подсудимый попал через незапертое окно, юноша вынес бензопилу, чугунные гири, пневматический пистолет, бутылку коньяка, блендер, электрический самовар и две хозяйственные металлические решетки. На следующий день он вернулся на место преступления и похитил бензокосу.

Потом, как выяснило следствие, молодой человек обокрал ещё два дома. Часть похищенного имущества он продал, а часть сдал в металлолом.

«Жилые дома, из которых были совершены кражи — родительские дома потерпевших, двое из них проживали там только в весенне-осенний период, а один и вовсе уехал жить в другой район, при этом дома были закрыты на запорные устройства», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом всех обстоятельств, суд приговорил молодого человека к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.