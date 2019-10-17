Суд арестовал имущество и деньги экс-главы вологодского «Промэнергобанка» общей стоимостью 947,8 млн рублей

Арбитражный суд Вологодской области 14 октября вынес постановление об аресте имущества и денежных средств бывшего руководителя АО «Промышленный энергетический банк» Александра Постнова. Арест был произведен в обеспечительных мерах, в рамках рассмотрения дела о банкротстве банка.

Общую сумму стоимости имущества, подлежащего аресту, суд установил в размере 947 815 000 рублей. С соответствующим иском в суд вышло «Агентство по страхованию вкладов», являющееся конкурсным управляющим АО «Промэнергобанк».

— В данном случае, заявленные конкурсным управляющим обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчика направлены на сохранение существующих правоотношений сторон, непринятие заявленных мер способно негативно сказаться на возможности исполнения судебного акта по делу, — говорится в решении суда.

В итоге было принято решение наложить арест на имущество Постнова (включая денежные средства) в размере вышеуказанной суммы.

Как ранее сообщал NewsVo, лицензия у банка была отозвана в августе 2016 года. До этого периода председателем правления банка был Александр Постнов (озже он стал директором ООО "Ока", которое управляет городскими муниципальными банями). Процессуальная проверка показала, что в банке злоупотребляли полномочиями, что и привело в итоге к банкротству организации.

Выяснилось, что, начиная с 2014 года, «Промэнергобанк» выдал ряду юридических лиц кредитов более чем на 600 млн. рублей, а затем заключил дополнительные соглашения о снижении размера процентной ставки ниже ключевой ставки и увеличении срока окончательного расчета. В результате данных действий уменьшились ликвидные активы банка, снизился размер собственных средств, вследствие чего банк не смог исполнять обязательства перед вкладчиками, что повлекло отзыв лицензии, банкротство, причинение ущерба кредиторам.

«В материалах проверки содержались достаточные данные, указывающие на наличие в действиях руководства АО «Промэнергобанк» признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ, в связи с чем прокуратурой области начальнику СУ УМВД России по Вологодской области внесено требование об устранении нарушений закона, с указанием о необходимости возбуждения уголовного дела», - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

Следователем СУ УМВД России по Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».