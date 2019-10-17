В Череповце управляющую компанию обязали пересчитать жителям плату за содержание дома

17.10.2019 [Общество]

В Череповце прокуратура обязала управляющую компанию ООО «Технолайн» пересчитать жильцам дома на проспекте Победы, 122 коммунальную плату за содержание и ремонт жилья.  Нарушения были выявлены во время проверки взимания платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

Согласно новым правилам, из расходов УК на содержание жилья с 1 января 2019 года исчезли траты на вывоз мусора. Таким образом, все управляющие компании должны были пересчитать плату, взимаемую с жителей. Однако в ООО «Технолайн» этого не сделали, и в январе–феврале выставили жильцам такую же сумму, как и ранее.

— По жалобе жильцов дома в марте 2019 года отделом жилищного контроля мэрии города Череповца проведена проверка, по итогам которой подобное исчисление платы за содержание признано неверным и управляющей компанией выдано предписание произвести перерасчет, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Однако управляющая компания решила обжаловать предписание в Арбитражном суде Вологодской области. Представители фирмы заявили, что имеют право на взимание платы в том же размере. Якобы исключение платы за услуги по вывозу мусора не повлияло на размер платы за содержание, поскольку на ту же величину управляющая компания произвела индексацию, «исходя из полномочий, предоставленных договором управления».

Суд отказал управляющей компании в удовлетворении требований: фирма не представила доказательств, что проводила собрание жильцов для утверждения размера платы. 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 15 октября 2019 года оставил без изменения решение суда первой инстанции. 

 

Тэги: управляющие компании, коммунальщики, ЖКХ

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