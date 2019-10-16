Лучшим работником социальных учреждений России стала череповчанка Светлана Смирнова

Музыкальный руководитель детского реабилитационного центра «Преодоление» в Череповце Светлана Смирнова выиграла всероссийский конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания».

«Конкурс проводится на федеральном уровне с 2011 года. Он направлен на повышение престижа работы в сфере социального обслуживания, фактически единственный для работников сферы. Специалисты Вологодской области ежегодно участвуют в конкурсе, и становятся победителями в различных номинациях», — рассказала начальник областного департамента социальной защиты населения Лариса Каманина.

Как сообщает сайт регионального правительства, Светлана Анатольевна работает в этой сфере уже 19 лет. Одним из главных направлений ее деятельности является реабилитация детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с помощью танцевальной терапии.

В 2000 году Светлана Смирнова впервые в Вологодской области начала проводить занятия по обучению инклюзивным танцам на колясках для детей с тяжелой формой церебрального паралича, готовить инклюзивных партнеров для танцоров на колясках: первоначально это были родители детей, затем студенты и профессиональные танцоры.

Сейчас Светлана Анатольевна руководит работой инклюзивных танцевальных клубов «Неразлучные друзья» и «Дружба», в состав которых входит 70 детей с ментальными и генетическими нарушениями, тяжелой формой детского церебрального паралича, расстройствами аутистического спектра в возрасте от 4 до 18 лет, а также 30 волонтеров. Наиболее яркими достижениями танцевальных коллективов являются победы на ежегодном международном благотворительном фестивале «Inclusive Dance» в Москве.

Своим опытом реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Светлана Смирнова активно делится на семинарах, конференциях, мастер-классах, стажировках для специалистов социальной сферы Вологодской области и других регионов.