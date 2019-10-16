В Вологде пьяный водитель иномарки врезался в автомат с водой

16.10.2019 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя «Хендая», который во время совершения манёвра повредил чужой автомобиль и врезался в автомат по продаже воды. Нарушителя передали полиции. 

Инцидент произошел 14 октября: около 21.00 возле дома 28 на Окружном шоссе росгвардейцы увидели, который столкнулся с автоматом по продаже питьевой воды. Водитель — 41-летний местный житель, был пьян и находился на месте происшествия.

Правоохранители обратили внимание на стоявший неподалёку автомобиль «ВАЗ-2114» с заметными механическими повреждениями.

«Вологжанин признался, что во время маневра на иномарке задел отечественное авто, а потом допустил столкновение с автоматом по разливу воды», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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