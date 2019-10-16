В Вологде водой из отводных канав топит участки на улице Коничева

16.10.2019 [Общество]
В Вологде водой из отводных канав топит участки на улице Коничева

В Вологде топит дома на улице Коничева, но власти говорят, что подтоплений нет.

—  Улицу Коничева снова топит, пожалуйста, сделайте что-нибудь, пока это всё не замёрзло. Два раза писали в Департамент, безрезультатно», — пишут жители в группе ТОСа «Ковырино» в соцсети.

Судя по фото, выложенным в группе 14 октября, лишняя вода от их домов должна уходить через канавы, однако, они переполнены. В итоге территория вокруг стала больше похожа на зону подтопления. Люди обратились за помощью к властям, однако в департаменте городского хозяйства города Вологды ответили, что никаких подтоплений нет.

«10 сентября специалистом департамента городского хозяйства Администрации города Вологды совместно с представителем МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» осмотрена водопропускная труба и водоотводные канавы в районе пересечения улиц Южакова, Коничева. В ходе осмотра переполненных водоотводных канав не выявлено, определить состояние водопропускной трубы не представилось возможным», — говорится в ответе.

«Вологдагорводоканалу» было поручено в срок до 15 ноября 2019 года провести обследование трубы и выполнить прочистку водоотводных канав. Пока ситуация не изменилась.

Фото из группы ТОС "Ковырино"

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