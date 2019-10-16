В Грязовецком районе пройдут сборы для «трудных» девушек-подростков

Областной этап проекта «Шаг вперёд» стартовал в Грязовецком районе на базе отдыха «Комёла» 16 октября. Обучающие сборы проводятся для социализации девочек в возрасте от 13 лет, совершивших правонарушения.

Муниципальный этап проекта завершился в августе. Организаторы вели рейтинг участниц. 20 девушек, показавших лучшие результаты в районах Вологодской области, отправились на областные сборы.

«В течение четырех дней участницы областного этапа живут на территории центра спорта и отдыха „Комёла“. С ними занимаются психологи, стилисты, хореографы. Занятия, предусмотренные в программе сборов, разнообразные и позволяют участницам познакомиться разными способами организации свободного времени и жизни в целом: здоровое питание, имидж и макияж, позиционирование в социальных сетях, мастер-классы», — сообщает Молодежный портал Вологодской области.

Кроме того, девочек ждут занятия по профориентации и знакомство с деятельностью общественных и благотворительных объединений.

Организаторы продолжат вести рейтинг участниц во время областных сборов. По его результатам определят победительниц, которые 19 октября получат дипломы и призы. Информацию о сборах можно найти в социальных сетях по хэштегу #шагвперед35.