В Вологде вор украл из квартиры монитор и компьютерную мышь

12.10.2019 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли квартирную кражу: злоумышленник влез в помещение через открытое окно, похитил монитор и компьютерную мышь.

В дежурную часть обратился 18-летний вологжанин. Он рассказал, что в течение часа, пока он отсутствовал, из его квартиры были похищены монитор и компьютерная мышь. Замок двери был не повреждён. Ущерб заявитель оценил в 3 тысячи рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские попытались установить возможных свидетелей.

«Во дворе дома полицейские увидели молодого человека, который ремонтировал свой автомобиль напротив окна комнаты, откуда было похищено имущество. В беседе с полицейскими он рассказал, что проживает в соседнем доме, а во дворе уже не первый день занят ремонтом своей машины. При этом молодой человек заметно нервничал и не мог вспомнить, где находился в момент совершения преступления», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Мужчину доставили в отделение полиции, где он признался в краже. 21-летний вологжанин рассказал, что подошёл к открытому окну, чтобы попросить помощи в ремонте автомобиля, но жильцов дома не оказалось. Увидев монитор, он решил его украсть и проник в квартиру. Объяснить мотив своего поступка, подозреваемый не смог.

Похищенное имущество возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф.

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