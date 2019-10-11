В Вологодской области проходят соревнования по поиску людей в лесах

Соревнования по разработке поисково-спасательных технологий проходят в Вологодской области с 6 по 13 октября. Четыре команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска борются за победу и абсолютный призовой фонд 45 млн. рублей.

«Одиссея» — это проект, направленный на разработку технологий эффективного поиска и спасения людей, пропавших в природной среде. Он был запущен благотворительным фондом «Система» в 2018 году и уже объединяет более тысячи энтузиастов по всей стране. Проект поддержало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ведущие технологические компании, крупнейшие поисково-спасательные отряды и научное сообщество.

В этом году для участия в конкурсе подали заявки 130 инженерных команд из более 40 городов России. Команды предлагали подключать к поиску рой дронов, поисково-спасательные маяки, наземные роботы, систему распознавание образов, акустические и сейсмодатчики, беспилотные летательные аппараты с целевой нагрузкой.

В апреле 2019 года 44 команды прошли экспертную оценку проектной документации. 17 инженерных команд продемонстрировали перспективность своих разработок для поиска пропавших людей и были допущены до первых квалификационных испытаний. В итоге в финал вышли четыре команды: «Находка» из Якутска, «Вершина» из Санкт-Петербурга, «MMS Rescue» и «Стратонавты» из Москвы.

«С 6 по 13 октября на полигоне в Вологодской области для финалистов проводится главное испытание конкурса. С помощью своей разработки в течение 10 часов им необходимо определить точные координаты местонахождения человека, пропавшего в лесу, в радиусе не менее 10 км при отсутствии источников связи, вне зависимости от времени суток и погодных условий. Каждой команде необходимо будет подтвердить эффективность предложенного решения дважды», — рассказал председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Александр Колычев.

Победитель конкурса будет определен 13 октября и станет обладателем главного приза в 30 млн. рублей. Команды, занявшие второе и третье места, получат 10 млн. рублей и 5 млн. рублей соответственно.