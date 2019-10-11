Умер космонавт Алексей Леонов

В Москве на 86-м году жизни умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, пишут РИА-новости.

18 марта 1965 года Леонов впервые в истории планеты вышел в открытый космос. Кораблем «Восход-2» управлял тогда уроженец Бабушкинского района Вологодской области, космонавт Павел Беляев.

Алексей Леонов неоднократно приезжал в Вологодскую область, на родину своего коллеги. У него было звание почетного гражданина Вологды.

Как ранее сообщал NewsVo, во время одного из последних его визитов в 2015 году к нему сквозь толпу подбежала вологжанка, держащая в руках старую фотографию. "Вот эта девочка - это я!" - восторженно сказала женщина. Оказалось, их, тогда еще школьников, сфотографировали вместе с Леоновым и Беляевым, когда он приезжали в Вологду после своего исторического полета в космос.