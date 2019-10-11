В Вологде перекресток улиц Карла Маркса и Фрязиновской перекроют из-за строительства теплосети

11.10.2019 [Общество]

В Вологде на четыре дня ограничат движение автомобилей на перекрестке улиц Карла Маркса и Фрязиновской. Ограничение касается личных автомобилей, начнет действовать с 23.30 11 октября и продлится до 24 часов 15 октября. Общественный транспорт в это время сможет проехать перекресток по одной полосе.

Движение ограничат из-за строительства нового участка теплосети: монтаж перемычки на перекрестке улиц Карла Маркса и Фрязиновской идет с начала октября. В «Вологдагортеплосети» говорят, что это необходимо для повышения надежности теплоснабжения потребителей в микрорайоне.

«В субботу подрядчик приступает к монтажу труб на участке от ул. Карла Маркса, 97 до ул. Фрязиновской, 20. Так как работы будут проводиться непосредственно под проезжей частью, необходимо перекрытие движения. Чтобы обеспечить курсирование автобусов, в субботу будет перекрыто только 2/3 дороги, т. е. одна полоса будет открыта для движения маршрутных транспортных средств. В воскресенье планируется закончить переход ул. Карла Маркса, при этом ранее перекрытая полоса будет восстановлена и открыта для движения автобусов. В понедельник и вторник будет осуществлен «переход» ул. Фрязиновской, от дома № 20 до ул. Карла Маркса, 91», - прокомментировал начальник производственно-технического отдела компании «Вологдагортеплосеть» Алексей Марков.

Новый 260 метровый участок тепловой сети соединит две котельные: компании «Вологдагортеплосеть» на ул. Карла Маркса, 70 и компании «Агроскон». После установки перемычки появится возможность при необходимости подавать теплоснабжение как от одного источника тепловой энергии, так и от другого. Кроме того, новая тепловая сеть позволит подключать к централизованному теплоснабжению новых потребителей, сообщает пресс-служба городской администрации.

 

Тэги: ограничение движения

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