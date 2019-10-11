В Шексне осудили подростка, до смерти избившего 26-летнего знакомого

Суд вынес приговор несовершеннолетнему жителю поселка Шексна по делу о причинении им смертельных травм 26-летнему знакомому. Потерпевший скончался в больнице через несколько месяцев после происшествия.

Следствием было установлено, что в июне 2018 года в Шексне между пьяным подсудимым и его знакомым произошла ссора. Подросток избил пострадавшего до потери сознания, после чего скрылся с места преступления.

«Однако через некоторое время он вернулся и тайно похитил из одежды потерпевшего, который находился без сознания, сотовый телефон с сим-картой и наушниками», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Спустя несколько месяцев избитый скончался в больнице. Подростка признали виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.