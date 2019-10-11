Жителя Череповца осудили условно за то, что он бросил тарелку в лицо собутыльнице

11.10.2019 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 32-летнему местному жителю: он обезобразил лицо знакомой, бросив в неё стеклянную тарелку.

Судом и следствием было установлено, что 17 марта подсудимый и его знакомая распивали спиртное в квартире на улице Архангельской в Череповце. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина бросил в лицо потерпевшей стеклянную тарелку.

«Тарелка разбилась и осколками посекла лицо женщины. Зажившие раны образовали стойкие и неизгладимые рубцы, которые обезображивают лицо потерпевшей», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В больнице врачи наложили пострадавшей женщине швы, после снятия которых на её лице остались шрамы.

На суде мужчина полностью признал свою вину, а потерпевшая рассказала, что события того вечера помнит смутно, поскольку была пьяна. Суд назначил череповчанину наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, он выплатит пострадавшей 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: пьянка, вред здоровью

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