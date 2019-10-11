Футболисты из Вологды заняли четвертое место в российском Первенстве «Золотое кольцо»

11.10.2019 [Спорт]

Команда «СДЮШОР-Вологда» заняла четвертое место в Первенстве России по футболу среди любительских команд III лиги «Золотое кольцо».

Вологодские футболисты в связи с нечетным количеством команд завершили свои матчи ещё на прошлой неделе, и окончательное распределение мест уже зависело не от них. 

Судьба места «СДЮШОР-Вологда» в турнирной таблице решалась в матче молодёжной команды ярославского «Шинника» и «СШОР-Волги» из Твери. В случае ничьи в этой встрече, вологжане получили бы бронзовые медали чемпионата. Однако футболисты из Ярославля одержали победу над "волжанами"( 2:1 ) и сравнялась по очкам с вологжанами. При этом по дополнительным показателям молодежка "Шинника" встала на строчку выше. В итоге у «СДЮШОР-Вологда» четвертое место, а «Шинник-м»  - на третьем.

Победителем соревнований досрочно стал футбольный клуб «Череповец», на втором месте кировский «Факел». 

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Начальник управления физической культуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас в интервью вологда.рф заявил, что в 2020 году на участие в чемпионате МФФ «Золотое кольцо» ФК «СДЮСШОР-Вологда» получит 3 млн рублей. 

- Да. Нам пока не хватает психологической стабильности. В этот момент поддержка нашего футбольного клуба со стороны городской власти очень важна. Это и мотивация для игроков, и развитие футбола в Вологде.

Тэги: Футбол

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