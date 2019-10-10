В Кич-Городецком районе пенсионера незаконно лишили компенсации за оплату услуг ЖКХ

В Кичменгско-Городецком районе суд вернул пенсионеру право на получение компенсации за оплату услуг ЖКХ. Ранее его лишили компенсации за то, что жена пенсионера накопила долг по взносам на капитальный ремонт.

Мужчина обратился к прокурору Вологодской области. Он сообщил, что его лишили компенсации, на которую он имеет право как инвалид и ветеран педагогического труда.

Выплаты были автоматически приостановлены в 2016 году, поскольку собственник квартиры, в которой живёт пенсионер, накопил долг по взносам на капремонт. Собственником квартиры является супруга пенсионера.

Учреждение, приостановившее выплаты, не учло, что пенсионер не является собственником квартиры, а следовательно, не несёт обязанности по оплате взносов на капремонт.

Прокуратура через суд потребовала от надзорного ведомства вернуть пенсионеру право на льготы, компенсировать расходы на ЖКХ, и компенсировать ему моральный вред.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены полностью. Решение не вступило в законную силу, сообщает прокуратура Вологодской области.