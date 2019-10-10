В Череповце за взятки осудили бывшую сотрудницу налоговой инспекции

В Череповце вынесли приговор 38-летней бывшей сотруднице налоговой инспекции, которая за взятки списывала задолженности и пени.

Судом и следствием было установлено, что с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года женщина, являясь старшим налоговым инспектором межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области, получала взятки лично и через посредника. За вознаграждения подсудимая, путем совершения операций в электронной базе данных, обеспечивала списание 14 налогоплательщикам недоимок и задолженностей по пеням, штрафам и налогам. Бюджету был причинен ущерб на сумму 649 тысяч рублей.

Как ранее сообщал NewsVo, всего за время своей незаконной деятельности она получила взятки в сумме 207 и 45 тысяч рублей. Женщину задержали с поличным во время получения третьей взятки в 12,5 тысяч рублей.

Череповчанку признали виновной в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве, по совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, ее лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

— С учетом наличия у подсудимой малолетнего ребенка, имеющего хронические заболевания, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, суд постановил считать назначенное женщине наказание условным, установив испытательный срок 5 лет, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.