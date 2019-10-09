Выставка вологодского художника Евгения Родионова откроется в Череповце

Выставка вологодского художника Евгения Родионова откроется 10 октября в Верещагинской библиотеке в Череповце. На ней будут представлены юмористические картины, выполненные в особом, узнаваемом стиле художника.

Выставка «Ягода арбуз» - это часть большой художественной серии «Бабы. Барышни. Девчата», созданной Евгением Родионовым в 2016-2017 годах.

Эта серия живописно-сказочная, - сообщается на странице библиотеки в соцсети - Она добрая и радостная. Солнечная и беззаботная. Амурная серия! Тут нет места всяким бедам-хлопотам. Тут жизнь такая, какую хочется, да не каждому можется. Но расстраиваться рано! И всего-то надобно: картины красивые посмотреть, потом глаза свои закрыть и, как барышни родионовские делают, - на локотках крылья самодельные, пуховые и белоснежные защелкнуть да разбежаться с горочки!

Торжественное открытие выставки 10 октября в 17.30 в здании библиотеки по адресу: Череповец, бульвар Доменщиков, 32. Вход свободный.