VI Всероссийские Беловские чтения пройдут в Вологде с 14 по 24 октября

Литературный и научно-просветительский форум VI Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» пройдет в Вологодской области с 14 по 24 октября.

После смерти писателя в 2012 году это мероприятие проходит каждую осень и приурочено к его дню рождения 23 октября.

В этом году в рамках форма пройдёт множество разноплановых мероприятий, сообщает сайт Централизованной библиотечной системы Вологды. Это будут встречи с писателями и деятелями науки, выставки и творческие мероприятия, экскурсии и круглые столы.

Так, например, одним из ключевых событий чтений станет Беловское научное собрание с темой «Проблемы и перспективы изучения творчества Василия Белова», которое откроется 23 октября. Исследователи представят результаты научных изысканий в сфере беловского наследия, творчества представителей «деревенской прозы», тенденций развития российской литературы.

В Беловскую субботу, 19 октября, вологжане смогут принять участие в экскурсиях «Вологда литературная», в литературно-музыкальном вечере «Василий Белов и Валерий Гаврилин» и увидеть постановки вологодских театров.

Вологжане напишут Беловский диктант, примут участие в просветительских мероприятиях в библиотеках города. А на Беловском педсобрании на площадке школы №21 учителя обсудят тему «Как преподавать Василия Белова в школах?»

В музее-квартире Белова пройдёт телемост с музеями писателей деревенской прозы Абрамова, Распутина, Шукшина и Астафьева. В Институте культуры и туризма - литературно-музыкальный салон «Белов и народная музыка». Студенты ВГМХ представят свои проекты по развитию сельских территорий.

В Вологодском научном центре РАН 24 пройдёт круглый стол на тему «Вологодские народные промыслы и ремесла: традиции и современность».

Уже по традиции в рамках Беловского октября пройдёт литературный онлайн-марафон, где учащиеся школ и ВУЗов будут читать произведения Василия Ивановича.

Центр писателя Василия Белова приглашает творческую молодежь от 15 до 35 лет принять участие в литературном семинаре молодых авторов. В этом году участников ждёт не только обсуждение их произведений, но и литературные мастер-классы от известных российских литераторов.

По итогам чтений будут подготовлены три издания: Беловский научный сборник, сборник методических материалов Беловского педагогического собрания, сборник произведений участников литературного семинара.

Подробнее о мероприятиях читайте на сайте вологодского Центра писателя Василия Белова.