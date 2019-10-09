VI Всероссийские Беловские чтения пройдут в Вологде с 14 по 24 октября

09.10.2019 [Культура]

Литературный и научно-просветительский форум VI Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» пройдет в Вологодской области с 14 по 24 октября.

После смерти писателя в 2012 году это мероприятие проходит каждую осень и приурочено к его дню рождения 23 октября.

В этом году в рамках форма пройдёт множество разноплановых мероприятий, сообщает сайт Централизованной библиотечной системы Вологды. Это будут встречи с писателями и деятелями науки, выставки и творческие мероприятия, экскурсии и круглые столы.

Так, например, одним из ключевых событий чтений станет Беловское научное собрание с темой «Проблемы и перспективы изучения творчества Василия Белова», которое откроется 23 октября. Исследователи представят результаты научных изысканий в сфере беловского наследия, творчества представителей «деревенской прозы», тенденций развития российской литературы.

В Беловскую субботу, 19 октября, вологжане смогут принять участие в экскурсиях «Вологда литературная», в литературно-музыкальном вечере «Василий Белов и Валерий Гаврилин» и увидеть постановки вологодских театров.

Вологжане напишут Беловский диктант, примут участие в просветительских мероприятиях в библиотеках города. А на Беловском педсобрании на площадке школы №21 учителя обсудят тему «Как преподавать Василия Белова в школах?»

В музее-квартире Белова пройдёт телемост с музеями писателей деревенской прозы Абрамова,  Распутина, Шукшина и Астафьева. В Институте культуры и туризма - литературно-музыкальный салон «Белов и народная музыка». Студенты ВГМХ представят свои проекты по развитию сельских территорий.

В Вологодском научном центре РАН 24 пройдёт круглый стол на тему «Вологодские народные промыслы и ремесла: традиции и современность».

Уже по традиции в рамках Беловского октября пройдёт литературный онлайн-марафон, где учащиеся школ и ВУЗов будут читать произведения Василия Ивановича.

Центр писателя Василия Белова приглашает творческую молодежь от 15 до 35 лет принять участие в литературном семинаре молодых авторов. В этом году участников ждёт не только обсуждение их произведений, но и литературные мастер-классы от известных российских литераторов.

По итогам чтений будут подготовлены три издания: Беловский научный сборник, сборник методических материалов Беловского педагогического собрания, сборник произведений участников литературного семинара.

Подробнее о мероприятиях читайте на сайте вологодского Центра писателя Василия Белова. 

 

Тэги: Беловские чтения

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

ЧП со скважиной в Белозерске: власти говорят, что дом придется снести
Погибшими в ДТП на трассе в Шекснинском районе оказались сотрудники администрации Череповецкого района
В Вологде перевернулась машина службы пожаротушения, спешащая на вызов
"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня
В Белозерске для ликвидации ЧП со скважиной пробурят еще одну
В Череповце мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат
В Вологде освободившийся из колонии мужчина снова стал жестоко бить своих детей
На набережной в Вологде снова возобновились работы по бетонированию
В Белозерске начали разбирать дом, возле которого произошло ЧП со скважиной
Землю для целлюлозного завода в Череповецком районе передадут в аренду компании Мордашова без торгов
08.10.2019 [Общество]

«Как вкладывать в парк деньги, если нам не дают работать?»: в Вологде обсудили состояние Парка ветеранов

1510
4
08.10.2019 [Общество]

Жителя Вологды могут оштрафовать за посты в соцсети с негативной оценкой «лица, называемого „Путин“»

1525
2
07.10.2019 [Общество]

Проект планировки Некрасовского моста в Вологде выставили на общественное обсуждение

2584
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка вологодского художника Евгения Родионова откроется в Череповце
VI Всероссийские Беловские чтения пройдут в Вологде с 14 по 24 октября
Суд обязал администрацию Сокола снести аварийные дома на улицах Свердловская и Зеленая
Департамент здравоохранения через суд пытался взыскать штраф с отчисленного из медвуза студента-целевика
Диабетиков обманывают мошенники, продающие несуществующие глюкометры
Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
 


08.10.2019 [Общество]

«Как вкладывать в парк деньги, если нам не дают работать?»: в Вологде обсудили состояние Парка ветеранов

1510
0
09.10.2019 [БлогоVO]

Шойгу в кадр не вошёл

58
0
08.10.2019 [Обзор Прессы]

Учителя с зарплатой 3,5 тысячи рублей уволили за энтузиазм

486
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика