Суд обязал администрацию Сокола снести аварийные дома на улицах Свердловская и Зеленая

Суд обязал администрацию Сокола снести расселенные три года назад аварийные дома на улицах Свердловская и Зеленая. Соответствующий иск подал прокурор района.

— С 2016 года в указанных многоквартирных домах никто не проживает. Пустующие и разрушающиеся здания долгое время имеют свободный доступ и создают условия возникновения опасности для жизни и здоровья людей, — отмечают в прокуратуре Вологодской области.

Все это время органами местного самоуправления никаких мер к сносу аварийных домов не принималось, поэтому Сокольский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением. В нем говорилось, что «расселенки» в могут стать «местом совершения тяжких и особо тяжких преступлений», а также способствовать «нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства».

Сокольский районный суд требования прокурора удовлетворил, чиновников обязали обеспечить снос зданий. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле межрайонной прокуратуры.