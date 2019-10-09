Департамент здравоохранения через суд пытался взыскать штраф с отчисленного из медвуза студента-целевика

09.10.2019 [Общество]

В Нюксенском районе суд отказал департаменту здравоохранения Вологодской области во взыскании 226 тысяч рублей со студента-целевика, отчисленного из медицинского университета.

По договору, студент должен был успешно закончить вуз по специальности «лечебное дело» и заключить трудовой контракт с областным бюджетным учреждением здравоохранения. За это департамент обязался выплачивать будущему медику ежемесячную стипендию и обеспечить его трудоустройство.

За время обучения в вузе молодому человеку было переведено 88 тысяч рублей ежемесячной денежной выплаты. Эти деньги он вернул.

— В связи с тем, что ответчик был отчислен из университета и не выполнил условия договора, истец просил взыскать с ответчика штраф в двукратном размере предоставленных мер социальной поддержки в размере 176 000 рублей и штраф в размере 50 000 рублей, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

На суде отчисленный студент эти требования не признал, заявив, что полученные им выплаты он вернул, а оснований для штрафа нет. 

Суд посчитал, указанный штраф мог быть взыскан только в случае неисполнения обязательств по трудоустройству. Поскольку студент не закончил обучение, таких обязательств у него не возникло.

В итоге суд отказал департаменту здравоохранения в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: здравоохранение, кадры

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