Диабетиков обманывают мошенники, продающие несуществующие глюкометры

В интернете участились случаи обмана диабетиков. Мошенники предлагают людям купить за несколько тысяч рублей глюкометр Glucowise, с которым для измерения сахара крови не требуется прокалывать пальцы.

В группе диабетиков Вологодской области появился комментарий женщины, которая уже заказала в интернете такой прибор для ребенка. На самом деле Gluciwise пока находится в разработке, не имеет лицензии и не продается ни в одной стране мира. Об этом говорится на официальном сайте разработчиков этого глюкометра (ред. - сайт на английском языке).

Между тем, мошенники создают сайты для продажи этого прибора и активно распростряняют его рекламу в интернете, в том числе в соцсетях (см. фото в галерее). При этом используются фотографии того самого прибора с официального сайта разработчиков Gluсowise.

Более того, несуществующий глюкометр появился в продаже на сайтах некоторых аптек. Кроме того, там опубликованы положительные отзывы людей, якобы купивших его. И только некоторые интернет-магазины предупреждают клиентов о том, что прибор еще не продается. Так, например, сделал магазин МедМаг:

На форуме диабетиков Dia-club.ru люди пишут, что пожаловались на рекламу мошенников в службу поддержки Яндекс-директ, однако там никаких мер не приняли.

Тем временем рекламе несуществующего прибора верят диабетики из разных регионов России. На форуме появились сообщения обманутых жителей: