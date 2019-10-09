Диабетиков обманывают мошенники, продающие несуществующие глюкометры

В интернете участились случаи обмана диабетиков. Мошенники предлагают людям купить за несколько тысяч рублей глюкометр Glucowise, с которым для измерения сахара крови не требуется прокалывать пальцы.
В группе диабетиков Вологодской области появился комментарий женщины, которая уже заказала в интернете такой прибор для ребенка. На самом деле Gluciwise пока находится в разработке, не имеет лицензии и не продается ни в одной стране мира. Об этом говорится на официальном сайте разработчиков этого глюкометра (ред. - сайт на английском языке).
Между тем, мошенники создают сайты для продажи этого прибора и активно распростряняют его рекламу в интернете, в том числе в соцсетях (см. фото в галерее). При этом используются фотографии того самого прибора с официального сайта разработчиков Gluсowise.
Более того, несуществующий глюкометр появился в продаже на сайтах некоторых аптек. Кроме того, там опубликованы положительные отзывы людей, якобы купивших его. И только некоторые интернет-магазины предупреждают клиентов о том, что прибор еще не продается. Так, например, сделал магазин МедМаг:
На форуме диабетиков Dia-club.ru люди пишут, что пожаловались на рекламу мошенников в службу поддержки Яндекс-директ, однако там никаких мер не приняли.
Тем временем рекламе несуществующего прибора верят диабетики из разных регионов России. На форуме появились сообщения обманутых жителей:
- На Почте России получил, оплатил ок.4 тыс руб. Вскрыл коробку. ОБМАН! Там обычный китайский дешевый глюкометр с инструкцией на китайском и тест-полосок к нему в аптеке НЕТ.
- Должна признаться, что я, к сожалению, тоже попалась на эту удочку. Заказала через сайт неинвазивный глюкометр Glucowise. Заказ мне обошелся в 2400 р. Очень я сомневалась в правильности поступка, но все-таки рискнула. И... пришла посылка с китайским инвазивным глюкометром Сall EZ IV без полосок, иголок и чипа.