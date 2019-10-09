Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

Министерство юстиции РФ включило Фонд борьбы с коррупцией в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

- Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью, - сообщил Минюст на своем официальном сайте 9 октября.

Никаких обоснований для включения ФБК в список иностранных агентов ведомство не предоставило.

Директор ФБК Иван Жданов пишет на своей странице в Facebook, что их организация финансируется исключительно из России:

Фонд борьбы с коррупцией - некоммерческая организация, созданная Алексеем Навальным. Фонд расследует и публикует хищения из государственного бюджета РФ.