Праздничную интерактивную программу «Покров — Батюшка!» проводит музей «Семёнково» 19 октября.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября. С этого дня в деревнях раньше начиналась серьёзная подготовка к зиме. «На Покров до обеда осень, а после — зимушка-зима» — примечали деревенские жители. Особенно праздника ждали незамужние девушки. Они собирались на девичьи посиделки и приговаривали: «Покров-Батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком». Парни приходили на посиделки, дарили девушкам подарки, а после все вместе водили хороводы, заводили игры и пляски.

19 октября, в субботу, музей «Семёнково» приглашает отметить этот праздник по-старинке. В программе интерактивные зарисовки «Девушку веретено одевает», «Если есть за коровой уход, от коровы получишь доход», «У вас есть хороший товарец, а у нас славный купец», «У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед», «Покровские посиделки»; мастер-классы по ткачеству, изготовлению кукол-неразлучников, валянию из шерсти; народные игры; катание на лошадях и другие развлечения.

Начало мероприятия в 12.00. Стоимость билета - 200 рублей, льготные (школьники, студенты, пенсионеры) — 100 рублей; дошкольники — бесплатно.