78 тысяч сеянцев кедра раздадут бесплатно вологжанам

С 9 октября некоммерческая организация «Родной лес» будет бесплатно раздавать в Вологде сеянцы кедра. Заявку на получение нужно оставить на сайте лес35.рф в разделе «Ваше участие».

«78 000 сеянцев привезли в Вологду для высадки в лесах. Порядка 250 000 штук уже уехало к адресатам по всей России и странам СНГ, предварительные заявки делались, начиная с августа», — сообщила эколог организации Лариса Тимошенко.

Время выдачи сеянцев — с 9 до 18 часов, адрес придет в ответ на оставленную заявку, пишет вологда.рф.