Вологодское масло продают на Красной площади в Москве

Вологодская область принимает участие в гастрономическом фестивале «Золотая осень» в Москве. Ярмарка фестиваля проходит на Красной площади с 4 по 13 октября.

Как сообщает сайт регионального правительства, на площади установлены арт-объекты, формирующие экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре: русское поле, плодовые сады, пастбища со скульптурами животных. Основная зона фестиваля – ярмарка, на которой представлены региональные продовольственные бренды России. В ней принимают участие более 100 сельхозпроизводителей из более 50 регионов страны.

Вологодская область представляет один из самых узнаваемых своих брендов – «Вологодское масло», сыры и другие товары от 9 молокоперерабатывающих предприятий. По словам организаторов ярмарки, особый интерес вологодская молочная продукция вызывает у итальянских и китайских туристов.

- Гастрономический фестиваль на Красной площади – отличная возможность для наших предприятий в очередной раз продемонстрировать и подтвердить высочайшее качество и безупречный вкус вологодских молочных продуктов, являющихся узнаваемым брэндом, своеобразной визитной карточкой Вологодчины. Уверен, что на всем протяжении мероприятия наша экспозиция не будет испытывать недостатка в посетителях, которые смогут по достоинству оценить продукцию, производимую в нашем регионе», - рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков. - Ярмарка продлится до 13 октября, запланировано свыше тысячи мероприятий: гастрономические шоу, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, концерты.

На Красной площади в шале Вологодской области под номером 53 можно приобрести более 30 наименований молочной продукции (в основном это различные виды масла сливочного и сырная продукция).