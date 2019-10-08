Никольчанина лишили водительских прав из-за синих лампочек в габаритах

Жителя Никольского района на полгода лишили водительских прав из-за синих лампочек в габаритах. Мужчина установил их в нарушение требований к допуску транспортных средств к эксплуатации.

— Судом установлено, что Д. заменил лампы в фарах габаритных огней на передней синего цвета части своего автомобиля «Mitsubishi Lancer» лампами синего цвета, режим работы которых мог переключаться с помощью пульта управления с постоянного на проблесковый (мигающий), а также на разные цвета свечения. Тип данных лампочек не соответствовал типу ламп, устанавливаемых в фарах данного транспортного средства заводом-изготовителем, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Нарушение было выявлено, когда водителя иномарки на дороге остановили сотрудники ГИБДД: он ехал с включенными световыми приборами, в которых горел синий цвет. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Суд признал никольчанина виновным в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям положений по допуску транспортных средств к эксплуатации). Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев, с конфискацией изъятых световых приборов.



Мужчина пытался оспорить это решение в вышестоящей инстанции, но не смог — оно вступило в законную силу.