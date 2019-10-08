В Череповецком районе осудили бухгалтера, незаконно начислившего себе 814 тысяч рублей зарплаты

Суд вынес приговор ведущему специалисту муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия Череповецкого муниципального района». Женщина два года незаконно начисляла себе зарплату, внося ложные сведения в финансовые документы.

Было установлено, что с сентября 2016 года по декабрь 2018 года подсудимая занималась начислениями и перечислениями заработной платы и иных выплат сотрудникам образовательных учреждений муниципалитета. При этом женщина оформляла и направляла для исполнения в ПАО «Сбербанк России» электронные реестры с заведомо недостоверной информацией.

— Так, подсудимая, не являясь работником данных образовательных организаций, вносила в указанные реестры недостоверные сведения о перечислении заработной платы себе и еще одному лицу, не имея на то законных оснований, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге образовательным организациям Череповецкого района был причинен материальный ущерб на общую сумму 814 649 рублей.

Подсудимая полностью признала вину в совершенном мошенничестве, раскаялась. С учетом всех обстоятельств дела, а также частичного возмещения ущерба за причиненное преступление, суд назначил женщине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Гражданские иски о возмещении ущерба, заявленные по делу, удовлетворены в полном объеме.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.