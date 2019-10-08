В Череповецком районе осудили бухгалтера, незаконно начислившего себе 814 тысяч рублей зарплаты

08.10.2019 [Происшествия]

Суд вынес приговор ведущему специалисту муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия Череповецкого муниципального района». Женщина два года незаконно начисляла себе зарплату, внося ложные сведения в финансовые документы.

Было установлено, что с сентября 2016 года по декабрь 2018 года подсудимая занималась начислениями и перечислениями  заработной платы и иных выплат сотрудникам образовательных учреждений муниципалитета. При этом женщина оформляла и направляла для исполнения в ПАО «Сбербанк России» электронные реестры с заведомо недостоверной информацией.

— Так, подсудимая, не являясь работником данных образовательных организаций, вносила в указанные реестры недостоверные сведения о перечислении заработной платы себе и еще одному лицу, не имея на то законных оснований, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге образовательным организациям Череповецкого района был причинен материальный ущерб на общую сумму 814  649 рублей.

Подсудимая полностью признала вину в совершенном мошенничестве, раскаялась. С учетом всех обстоятельств дела, а также частичного возмещения ущерба за причиненное преступление, суд назначил женщине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Гражданские иски о возмещении ущерба, заявленные по делу, удовлетворены в полном объеме.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Тэги: мошенничество, бухгалтеры

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