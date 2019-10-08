В Вологде презентуют новую книгу «Железные люди» писательницы Натальи Мелехиной 

08.10.2019 [Культура]

Встреча с вологодским прозаиком Натальей Мелёхиной состоится в Центре Белова 10 октября. Наталья представит читателям свою новую книгу «Железные люди», которая вышла недавно в московском издательстве «Эксмо». Это сборник, в который вошли как уже известные, так и новые произведения писательницы.

— В книге впервые полностью опубликован цикл про дядю Гришу, включая ни разу нигде не печатавшийся текст «Давайте полюбуемся», а также относительно новые рассказы «Витькина конфета», «Шмелиный сон» и другие», — рассказала Наталья Мелёхина.

В центре новой книги писателя послеперестроечная деревня, сообщается в релизе центра Белова. Герои — обыкновенные люди с удивительным устройством души — любящие, жертвующие, сочувствующие. Вот тётя Тася и тётя Фая делят однорукого жениха деда Венюху, вот дядя Гриша, полноправный хозяин руин и развалин, собирает металлолом и мечтает о путешествии на вырученные деньги, а вот скотница Рита Коробкова жертвует половину своей премии на инструменты оркестру интерната для слепых и слабовидящих. 

— О трагедии российской жизни Наталья Мелёхина рассказывает без надрыва, легко, выразительно, иронично, — написано в аннотации к сборнику.

Книгу в скором времени можно будет найти в областной библиотеке имени Бабушкина в Вологде. 

Наталья Мелёхина — писатель, критик и журналист, лауреат международных и всероссийских литературных конкурсов. Её называют продолжателем традиций «деревенской прозы» и, в частности, великого Василия Белова.

Начало презентации новой книги в Центре Белова  на улице Щетинина, 5 в 17.00.

 

Фото со страницы Центра Белова в соцсети

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