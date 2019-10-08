В Вологде на сутки ограничат водоснабжение домов в микрорайне Заречье

08.10.2019 [Общество]

В Вологде из-за работ по врезке водовода на улице Некрасова на сутки ограничат водоснабжение домов на 23 улицах в микрорайоне Заречье. С пяти утра 9 октября до четырех утра 10 октября вода будет подаваться только до уровня второго этажа.

Как ранее сообщал NewsVo, в этом году улицу Некрасова ремонтируют в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Но прежде чем начать асфальтирование проезжей части, как и на других улицах, меняются ветхие сети. На Некрасова обновляется участок водопроводной сети диаметром 600 мм и протяженностью свыше 400 метров. Новые трубы уже соединены и проложены под землей с помощью метода горизонтально-направленного бурения. Сейчас необходимо врезать новый участок в существующую сеть. На прошлой неделе мы провели врезку с одной стороны - на отрезке от Чернышевского до Энгельса, на этот раз вторая врезка - на участке от Энгельса до Набережной 6-й Армии. И на этом работы по ремонту водовода на Некрасова будут закончены», - пояснил технический директор предприятия «Вологдагорводоканал» Андрей Юриков.  

Из-за работ на сутки будет понижено давление воды в домах:

1.      ул. Гиляровского, д. 16, 18а;

2.      ул. Городской Вал, д. 28,26,26а;

3.      ул. Горького, д. 54, 56, 74, 76, 86, 90, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 120б, 124, 126, 126а, 130,132, 132а, 136, 83, 85, 87, 89, 95, 97, 109, 111, 113, 113а, 113б, 103,105а,105б;

4.      ул. Добролюбова, д. 31,33,35,51,68,42,28,26;

5.      ул. Карла Маркса, д. 1, 3, 3а, 7, 9, 9а, 11а, 31, 17, 77, 85, 87, 89, 6, 42, 46, 56а, 60а, 62а, 66а, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 78, 78а, 80, 80а;

6.      ул. Комсомольская, д. 36, 38, 42;

7.      ул. Лаврова, д. 10, 12, 14, 14а, 8, 6, 4;

8.      ул. М. Сибирская, д. 4.

9.      ул. Некрасова, д. 3, 5, 9, 13, 43, 45, 47, 53, 55, 59, 61, 71, 73, 75, 77, 32, 34, 36, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 64, 68, 70, 70а, 70б, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86;

10.    ул. Некрасовский переулок, д. 3, 4, 8;

11.    ул. Ново-Архангельское шоссе, д. 11, 21;

12.    ул. Прилуцкая, д 3;

13.    ул. Саммера, д. 24б;

14.    ул. Самойло, д. 6, 9, 13, 18, 21, 21а;

15.    ул. Связи, д. 2;

16.    ул. Старое шоссе, д. 22, 22а, 22б, 24, 10;

17.    ул. Судоремонтная, д. 50, 52, 48, 48а, 46, 44, 44а;

18.    ул. Сухонская, д. 1, 1а, 11, 11а, 15, 10а, 10б, 10в, 12;

19.    ул. Тополевый переулок, д. 19;

20.    ул. Трудовая, д. 3, 3а;

21.    ул. Ф. Энгельса, д. 73, 77, 60;

22.    ул. Фрязиновская, д. 19, 21, 23;

23.      ул. Чернышевского, д. 143, 120, 118, 118а, 118б, 118в, 116, 112, 112а, 112б, 110, 108, 84, 80, 78, 74, 74а, 72, 70, 65, 67, 69б, 71, 71а, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 111а, 111б, 115а.

На время ограничения водоснабжения будет организован подвоз воды (график и адреса смотри в галерее).

Кроме того, давление воды будет понижено в ряде социальных учреждений: детские сады по адресам ул. Чернышевского, 113а, 112а, Тополевый переулок, 19, ул. Некрасова, 34а, 61а, ул. М. Сибирская, 7а, ул. Горького, 28, 83б, 109а,111а, ул. Гоголя, 37, 67а, 97а; школы № 9, 11, 13, 15, 17, Вологодский строительный колледж, Вологодский колледж искусств, роддом на ул. Чернышевского, Дом ребенка на ул. Комсомольской; котельные по адресам ул. Старое шоссе, 5, ул. Ф. Энгельса, 54а, ул. Горького, 99а, 130а, ул. К. Маркса, 70, ул.  Чернышевского, 84, ул. Добролюбова, 15, ул. набережная VI Армии, 91, ул. Красноармейская, 27, ул. Комсомольская, 7; учреждения и предприятия на ул. Трудовая, 2, ул. Красноармейская, 35, ул. Самойло, 20.

 

 

Тэги: водоснабжение

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