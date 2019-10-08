Книжный фримаркет пройдет в Вологодской областной библиотеке 19 октября

08.10.2019 [Культура]

19 октября Вологодская областная универсальная научная библиотека приглашает вологжан принять участие в книжном фримаркете. Это бесплатная ярмарка, где каждый может отдать хорошие книги бесплатно и получить взамен то, что давно искал, не используя при этом деньги.

Акция будет проходить с 10 до 15 часов в фойе библиотеки по адресу улица Марии Ульяновой, 1.

— Это хорошая возможность сделать подарок незнакомому человеку и, как вариант, получить такой же подарок в ответ, — сообщается в релизе библиотеки. — Если у вас есть книги, которыми вы готовы поделиться, смело приносите их к нам. Эта акция подходит для людей любого достатка, возраста и пола.

Если вы просто хотите отдать ненужные вам книги, а сами не планируете присутствовать на акции, то их можно оставить заранее в отделе абонемента на первом этаже библиотеки.

Сотрудники библиотеки напоминают, что книги должны быть в хорошем состоянии. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: (8172) 72-12-81.

 

Тэги: книги, библиотека, фримаркет

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