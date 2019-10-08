Протоиерей Смирнов предложил преподавать в школах церковнославянский язык вместо английского

В соцсетях обсуждают новую церковную инициативу: председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов предложил обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Кроме того, протоиерей заявил, что готов за десять лет решить демографическую проблему в России, если ему дадут на это полномочия.

В эфире телекомпании "Союз" Димитрий Смирнов выразил несогласие с родителями, у которых "ребеночек не успел родиться - уже английскому учат". По мнению священника, надо сначала учить церковнославянский.

Современный русский язык протоиерей назвал "ненастоящим". Кроме того, Смирнов высказался против перевода богослужений на русский язык. По его словам, любое дело требует специальной подготовки - вождение автомобиля, учеба на мехмате и так далее.

- Просто палец о палец человек не хочет ударить, а мы должны для него весь двухтысячелетний строй церкви переиначить. А может, и иконы писать на световых коробах, а может, вместо крестов звездочки, они более понятны, мы привыкли: "кремлевские звезды над нами горят..."? И храмы делать в виде амбаров, потому что сколько наших храмов - десятки тысяч - использовали как амбары для зерна? Давайте амбаров настроим - вот будет красота!" - цитирует священнослужителя Интерфакс.

Инициативу поменять в общеобразовательных школах английский обсуждают в комментариях в группе "Профсоюза работников образования Череповца". Предложение протоиерея вызвало недоумение и у верующих, и у атеистов:

- Короче,медиков угробили,образование угробили...все. И священники сами от себя отталкивают..Господи,почему так? - Уже не знают чем нагрузить детей и учителей....в какой дальнейшей деятельности пригодится старославянский???а греческий???Отец Дмитрий вообще в курсе ,что дети изучают в школе 3 языка????русский,английский и на выбор либо французский,либо немецкий...нагрузки в школах немерянно.,продвху нет ни учителям ни детям....когда отстанут от школ?загубили хорошее образование . - Совсем как-то всё... глупо. - Если уж изучать мёртвые языки, то тогда латынь более уместна. Она хоть кому-то пригодится. Церковнославянский ни к селу, ни к городу... - Так слаженно работают,так все разваливают грамотно...смысл? Угробили всю страну. - Господи, Прости их! Не ведают ( или всё-таки ведают?), что творят! - Очень даже ведают, ведут и уводят от реальности, подменили веру в Христа на веру в доллар и неприкасаемость. Всё им зачтется!!!

Добавим, что днем позже Димитрий Смирнов заявил в эфире телеканала "Спас", что он готов за десять лет решить демографическую проблему в России и увеличить рождаемость на несколько миллионов человек в год, если получит на это полномочия. При этом он осудил позицию молодежи, которая хочет сначала "пожить для себя".

Как пишет Интерфакс, Смирнов привел в пример свою прихожанку, мать шестерых детей, которую бросил муж - единственное, о чем она жалела, это о том, что больше никогда не будет беременна.