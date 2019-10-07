Череповецкие футболисты обыграли команду из города Ковров

07.10.2019 [Спорт]

Футбольный клуб «Череповец» одержал победу в первом матче Кубка России среди любительских команд III лиги. Соперниками «желто-черных» был футбольный клуб «Гвардеец» из города Ковров Владимирской области, встреча проходила в Череповце.

Гости открыли счёт на двенадцатой минуте матча. Сравнять счет хозяевам удалось за пять минут до перерыва, после пенальти, которое хладнокровно реализовал Владимир Парняков.

Сразу после перерыва Антон Балашов выводить череповчан вперед, но гости и не думали сдаваться, на 74 минуте сделав счёт 2:2. А спустя ещё две минуты опытный Владимир Парняков оформляет дубль в матче, принеся победу «Череповцу» -  3:2.

Обладатель Кубка России среди любительских команд определится во втором матче этого противостояния. Игра пройдёт в Коврове, 13 октября.

Тэги: Футбол

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