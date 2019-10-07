Контрольно-счетная палата выявила нарушения в работе скотомогильников в Вологодской области

Контрольно-счетная палата Вологодской области проверила эффективность расходования средств на содержание скотомогильников в регионе. Результаты проверки обсудили на заседании комитета по экологии в законодательном собрании региона.

«Наша проверка выявила ряд замечаний. В Череповецком районе не были актуализированы ветеринарно-санитарные карточки о том, сибиреязвенный это скотомогильник или нет. По нашим замечаниям была проведена работа. Кроме того мы рекомендовали рассмотреть вопрос по периодичности обхода скотомогильников. Например, в Кадуйском районе скотомогильник, который не является сибиреязвенным, обходили каждую неделю. Цель этой работы, на которую расходовались деньги, непонятна. Органам местного самоуправления рекомендовано при определении периодичности обходов учитывать степень биологической опасности скотомогильников», — рассказал аудитор Контрольно-счетной палаты Александр Трофимов.

По данным пресс-службы ЗСО, скотомогильники в Вологодской области находятся на территории Бабаевского, Белозерского. Вожегодского, Вологодского, Кадуйского, Кирилловского, Междуреченского, Сямженского, Чагодощенского, Череповецкого и Шекснинского районов. Они представляют собой потенциальную угрозу. Так, споры сибирской язвы в сибиреязвенных скотомогильниках могут пролежать в земле, оставаясь активными, сотни лет. Для того, чтобы предотвратить заражение инфекцией, захоронения должны содержаться в соответствии с санитарными требованиями. На таких объектах запрещается косить траву, пасти скот, отсюда нельзя вывозить и выносить землю. Кроме того, осевшие насыпи старых могил необходимо восстанавливать. Согласно областному законодательству, содержать скотомогильники, заниматься их ремонтом должны органы местного самоуправления. Средства на эти цели в виде субвенций направляются из бюджета региона.

Ранее NewsVo сообщал, что ненадлежащее содержание скотомогильников в районах уже не раз становилось темой судебных разбирательств в Вологодской области, проблема существует больше 10 лет - уже в 2005 году скотомогильники пришли в запустение. Так, в 2011 году прокуратура Вожегодского района подала иск к правительству области из-за трех скотомогильников (один из которых – с сибирской язвой), которые долгое время никто не обслуживал. Согласно решению суда, областное правительство обязано вести строгий учет этих скотомогильников и обеспечивать их должное содержание.

А в Горицах в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогибльника началось незаконное строительство.