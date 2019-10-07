Аллею славы в честь участников Великой Отечественной войны открыли в Вологде. Новое общественное пространство появилось в микрорайоне Лоста возле дома № 26 по улице Профсоюзной в рамках программы «Комфортная городская среда».

Работы выполняла компания «Магистраль», выигравшая контракт на благоустройство аллеи, участка улицы Емельянова в Молочном и площадки у дома по улице Псковской, 8а. За все работы город заплатит подрядчику около 50,7 млн рублей.

На месте пустыря появились пешеходные дорожки, освещение, установлены скамейки и урны. В центральной части сквера расположился обелиск, установленный на средства бизнеса и самих жителей.

— В основание мемориала заложена капсула времени с посланием к потомкам, которая будет вскрыта в 100-летний юбилей Великой Победы — 9 мая 2045 года. В письме отражена просьба хранить память о тех, кто ковал Победу, а также списки участников Великой Отечественной войны из Лосты, — сообщает пресс-служба городской администрации.

На аллее жители Лосты также высадили деревья, а также 75 тюльпанов в честь предстоящей 75-летней годовщины Победы.

Ранее сообщалось, что в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в Вологде также благоустраивали скверы на проспекте Победы, 66 и ул. Можайского, 28. Кроме того, в рамках проекта осуществляется ремонт 40 дворовых территорий.