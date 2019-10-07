В Кадуе подожгли входную дверь в одной из комнат дома-интерната для престарелых

В Кадуе утром произошел пожар в одной из комнат отделения социального обслуживания пожилых и инвалидов: загорелась одна из комнат на пятом этаже.

— В одной из комнат на пятом этаже произошло загорание входной двери. Площадь пожара 0,5 кв. метра. Ликвидация горения была произведена до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сработала автоматическая пожарная сигнализация: все находящиеся в здании люди были эвакуированы. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.