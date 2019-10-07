Два чиновника мэрии Череповца подали в отставку

Начальник департамента ЖКХ Артём Соколов и начальник транспортного отдела мэрии Антон Симанов уволились из мэрии Череповца по собственному желанию.

По данным официального сайта Череповца, Артём Соколов покинет муниципальную службу сразу же после завершения отпуска. С 7 октября обязанности начальника департамента ЖКХ исполняет Юрий Бабич.

Антон Симанов также написал заявление об отставке по собственному желанию. Обязанности начальника транспортного отдела будет исполнять Олег Овсянников.

Как ранее сообщал NewsVo, 18 сентября пост мэра Череповца покинула Елена Авдеева. Она покинула пост по собственному желанию, в связи с тем, что губернатор назначил ее сенатором от Вологодской области. Временно обязанности мэра исполняет Дмитрий Лавров, ранее занимавший пост первого заместителя мэра.