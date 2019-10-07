Два чиновника мэрии Череповца подали в отставку

07.10.2019 [Политика]

Начальник департамента ЖКХ Артём Соколов и начальник транспортного отдела мэрии Антон Симанов уволились из мэрии Череповца по собственному желанию. 

По данным официального сайта Череповца, Артём Соколов покинет муниципальную службу сразу же после завершения отпуска. С 7 октября обязанности начальника департамента ЖКХ исполняет Юрий Бабич.

Антон Симанов также написал заявление об отставке по собственному желанию. Обязанности начальника транспортного отдела будет исполнять Олег Овсянников.

Как ранее сообщал NewsVo, 18 сентября пост мэра Череповца покинула Елена Авдеева. Она покинула пост по собственному желанию, в связи с тем, что губернатор назначил ее сенатором от Вологодской области. Временно обязанности мэра исполняет Дмитрий Лавров, ранее занимавший пост первого заместителя мэра.  

Тэги: отставка, мэрия Череповца

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

ЧП со скважиной в Белозерске: власти говорят, что дом придется снести
«"Разгребать" это все приходится учителям»: педагоги школ Вологды рассказали о проблемах с родными русским и литературой
В Вологде перевернулась машина службы пожаротушения, спешащая на вызов
Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора
В Белозерске из-за неправильно пробуренной скважины начал уходить под воду дом
В Вологде освободившийся из колонии мужчина снова стал жестоко бить своих детей
Семь миллионов рублей перевела мошенникам жительница Череповца
На набережной в Вологде снова возобновились работы по бетонированию
Родной русский и родная литература: зачем в вологодских школах ввели два новых предмета?
"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня
05.10.2019 [Общество]

"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня

3244
0
05.10.2019 [Обзор Прессы]

"От нас все отмахнулись". Сотрудники скорой начали "итальянскую забастовку"

631
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Контрольно-счетная палата выявила нарушения в работе скотомогильников в Вологодской области
Банк «Открытие» удостоен премии SAP Value Award 2019
Топ-менеджер «Северстали» Вадим Германов претендует на пост мэра Череповца
Проект планировки Некрасовского моста в Вологде выставили на общественное обсуждение
Аллею славы в честь участников Великой Отечественной войны открыли в Вологде
Жительницу Вытегорского района подозревают в истязании двух дочерей
В Кадуе подожгли входную дверь в одной из комнат дома-интерната для престарелых
 


07.10.2019 [Экономика]

Землю для целлюлозного завода в Череповецком районе передадут в аренду компании Мордашова без торгов

1205
0
07.10.2019 [БлогоVO]

Анна Политковская. Убита 7 октября 2006 года

193
0
07.10.2019 [Обзор Прессы]

Череповчане пытаются узаконить дома в несуществующем населенном пункте

66
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика