Житель Бабушкинского района незаконно вырубил леса на 200 000 рублей

В Бабушкинском районе полицейские во время рейда обнаружили незарегистрированную делянку. В двух километрах от села Миньково также стоял грузовик «Урал» с подготовленной к перевозке древесиной.

В совершении преступления подозревается 28-летний местный житель. По версии следствия, он успел заготовить 25 деревьев хвойных пород. Ущерб, нанесенный природе, лесники оценили в 200 000 рублей.

— В ходе осмотра места вырубки следователи ОМВД России по Бабушкинскому району изъяли грузовик с гидроманипулятором и бензопилу. Имущество подозреваемого по решению суда может быть передано в соответствующие органы для обеспечения возмещения ущерба, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».