Выставка живописи и графики «Илья Ефимович Репин, его ученики и друзья» откроется в Вологде

Выставка живописи и графики «Илья Ефимович Репин, его ученики и друзья» откроется 11 октября в Вологде в Мемориальной мастерской Пантелеева. Выставка приурочена к 175-летию со дня рождения великого русского художника.

Экспозицию подготовила Вологодская областная картинная галерея.

- Коллекция галереи позволяет осуществить этот проект, ведь у нас хранится не только известный портрет выдающегося русского скульптора Марка Матвеевича Антокольского, исполненный Репиным в 1914-1915 годах. А также офорты* Ильи Ефимовича: «Старик в короне» 1863 года – времени его поступления в Императорскую Академию художеств, и офорты 1875 года – «Запорожец за Дунаем», «Итальянка в чепце», «На галерке», «Портрет композитора Ц.А.Кюи», «Портрет польского художника П.Шиндлера», - рассказывает Ирина Балашова, кандидат искусствоведения, зам. директора по науке Вологодской картинной галереи.

В фондах галереи собран целый ряд работ известных русских граверов – Василия Матэ, Льва Дмитриева-Кавказского, Леонида Овсянникова, Александра Пятигорского, которые репродуцировали в технике офорта прославленные живописные полотна Репина – «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын его Иван», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Это позволяет вглядеться в знаменитые композиции Репина, осознать их непреходящую ценность.

Репин был педагогом, будучи профессором Академии художеств, он подготовил целую плеяду выдающихся русских художников, в целом у него было более 150 учеников.

На выставке будут представлены произведения его любимых учеников - Валентина Серова, Бориса Кустодиева и Ивана Куликова.

Также вы сможете увидеть портрет Ильи Репина 1902 года кисти Бориса Кустодиева.

Помимо этого, в экспозицию выставки войдут портреты или произведения нескольких очень важных для него людей, которым он посвятил главы в своей знаменитой книге «Далекое близкое»: Льва Толстого, скульптора Марка Антокольского, критика Владимира Стасова, идеолога передвижничества Ивана Крамского, живописцев-передвижников Николая Ге и Василия Максимова.

- Надеемся, что этот проект позволит узнать новое о великом русском художнике, проследить его воздействие на формирование многочисленных учеников, осознать роль выдающихся друзей в жизни и творческом бытии И.Е.Репина, - сообщается на странице Вологодской картинной галереи в соцсети.

Торжественное открытие выставки состоится 11 октября в 17:00 в мастерской им.Пантелеева по адресу: Вологда, ул. Козленская, 4.

* Офо́рт — разновидность гравюры на металле.