На сайте областной библиотеки появился раздел, который поможет вологжанам составить свою родословную

На сайте областной библиотеки имени Бабушкина появился раздел «Генеалогия Вологодского края». Он поможет вологжанам, интересующимися своими предками, составить родословную семьи.

В частности, в этом разделе можно ознакомиться с основными этапами генеалогического поиска и правилами составления родословных таблиц. Кроме того, вы узнаете, какую информацию можно найти в Государственном архиве, какие книги по генеалогии есть в Вологодской областной библиотеке, как правильно работать с документами.

- Здесь же можно ознакомиться с различными примерами родословных, изучить опыт других людей по открытию имен своих предков. Большая часть краеведческой литературы по генеалогии из фондов Вологодской областной библиотеки была оцифрована, и теперь каждый пользователь интернета имеет возможность познакомиться с полными текстами этих книг и статей, - рассказали в библиотеке.

Добавим, что вологжане могут добавлять в этот раздел рассказы о своей семье и документы из личных архивов.