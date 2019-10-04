На сайте областной библиотеки появился раздел, который поможет вологжанам составить свою родословную

04.10.2019 [Общество]

На сайте областной библиотеки имени Бабушкина появился раздел «Генеалогия Вологодского края». Он поможет вологжанам, интересующимися своими предками, составить родословную семьи.

В частности, в этом разделе можно ознакомиться с основными этапами генеалогического поиска и правилами составления родословных таблиц. Кроме того, вы узнаете, какую информацию можно найти в Государственном архиве, какие книги по генеалогии есть в Вологодской областной библиотеке, как правильно работать с документами.

- Здесь же можно ознакомиться с различными примерами родословных, изучить опыт других людей по открытию имен своих предков. Большая часть краеведческой литературы по генеалогии из фондов Вологодской областной библиотеки была оцифрована, и теперь каждый пользователь интернета имеет возможность познакомиться с полными текстами этих книг и статей, - рассказали в библиотеке.

Добавим, что вологжане могут добавлять в этот раздел рассказы о своей семье и документы из личных архивов.

Тэги: родословная

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