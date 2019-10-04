Кинофестиваль «Человек в кадре» памяти Василия Шукшина начнется в Белозерске 10 октября

С 10 по 13 октября в Белозерске пройдет фестиваль социального кино «Человек в кадре» памяти Василия Шукшина. В местном доме культуры и библиотеке покажут короткометражки социальной направленности, пройдут памятные мероприятия в честь писателя.

Фестиваль откроется встречей-воспоминанием «Два Василия: на путях к творчеству» (о дружбе Василия Шукшина и Василия Белова). В 14 часов в белозерском ДК стартует киновстреча демонстрацией документального фильма Галины Леонтьевой «Маринин хоровод», в 18 часов там же состоится встреча с художественным руководителем Центра творческой и методической работы ВГИК, кинорежиссером Олегом Шухером.

11 октября в 15 часов в ДК пройдет демонстрация и обсуждение документальных фильмов самодеятельных авторов «Свой взгляд». 12 октября запланирован показ моноспектакля Владимира Борисова из Санкт-Петербурга «Пять рассказов Шукшина».

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Белозерска.