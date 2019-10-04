Три вологодские фирмы объединились в картель, чтобы выигрывать аукционы медучреждений по выгодным ценам

В Вологодской области три фирмы подозревают в сговоре для участия в аукционах по поставке товаров в медицинские учреждения региона. Областное управление антимонопольной службы признало ООО «Интер-Фарм», ООО «Профэксперт» и ООО «М. Ф. С. Партнеры» нарушившими законодательство о защите конкуренции.

В решении ведомства от 2 октября 2019 года говорится, что с 2016 по 2018 год эти три зарегистрированные в Вологде компании совместно участвовали в 59 закупках медучрежений области. Все они касались покупки медицинских изделий, инструментов, оборудования и расходных материалов.

При этом ООО «Интер-Фарм», ООО «Профэксперт» и ООО «М. Ф. С. Партнеры», которые формально являются конкурентами, заявки и ценовые предложения на участие в закупках подавали с одних и тех же IP-адресов и одного того же электронного адреса. С помощью провайдера антимонопольщики установили, что этот IP-адрес принадлежит ООО «Интер-Фарм».

— Использование в течение длительного периода времени единой инфраструктуры, а именно одних и тех же IP-адресов свидетельствует о наличии связи между данными хозяйствующими субъектами и об их регулярном взаимодействии между собой. Указанные хозяйствующие субъекты в большинстве случаев подавали заявки в один день с небольшой разницей во времени. Одновременная подача заявок на участие в закупках свидетельствует о скоординированности действий участников соглашения, — отмечается в решении вологодского УФАС.

Сотрудники антимонопольного ведомства во время проверки также вычислили, что между ООО «Интер-Фарм», ООО «Профэксперт» и ООО «М. Ф. С. Партнеры» есть финансовые связи: организации регулярно предоставляли друг другу беспроцентные займы.

— Антимонопольный сговор (картель) ООО «ИНТЕР-ФАРМ», ООО «М.Ф.С. ПАРТНЕРЫ» и ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» создал условия ограничения конкуренции посредством поддержания цен на торгах, что позволило получить доход на общую сумму 84 892 743,30 рублей, — говорится в решении УФАС.

Издание vologda.sm-news.ru отмечает, что все три фирмы регулярно выигрывали аукционы Вологодской городской поликлиники № 1, причем рост контрактов, заключенных с участниками картеля, начался в 2015 году (2014 год — контракты на 3,8 млн рублей, 2015 год — контракты на 14,9 млн рублей). По данным сайта, главврачом поликлиники в 2014 году стал Александр Котов.

В итоге УФАС признало все три фирмы виновными в нарушении законодательства о защите конкуренции, которое выразилось «в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен при участии в торгах».

Материалы антимонопольного расследования направлены в следственное управление УМВД России по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что вологодское ООО «Продресурс» уличили в поставке в больницы региона продуктов с истекшим сроком годности.

