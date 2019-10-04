Два новых детсада в Череповце обещают открыть в феврале 2020 года

04.10.2019 [Общество]

В феврале 2020 года в Череповце два новых детсада начнут свою работу, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Дошкольные учреждения на 420 мест каждый сейчас строят  в 144-м и 112-м микрорайонах города.

Согласно условиям заключенных контрактов, строительные работы подрядчики должны закончить в ноябре.

«Основной объем работ уже позади, но времени до сдачи объектов осталось не так много. После моих внеплановых визитов на площадки в летние месяцы количество строителей выросло в 2-3 раза, и в ближайшие дни подрядчики планируют вывести дополнительные бригады. Сейчас все силы должны быть брошены на благоустройство территории, до наступления холодов его необходимо завершить, иначе акты о вводе зданий в эксплуатацию подписаны не будут. Допустить этого нельзя», - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников.

Общий объем выделенных из регионального, федерального и местного бюджетов средств составил более 800 млн. рублей. Работы начались год назад. Сегодня степень готовности объекта в 144-м микрорайоне составляет 75%.

«Все коммуникации подключены, чистовая отделка ведется параллельно на всех этажах. На улице заканчиваем земляные работы, установили освещение. В середине октября планируем приступить к асфальтированию», - рассказал представитель подрядчика Виктор Выдрин.

В детском саду в 112-м микрорайоне процент готовности чуть меньше. На этой неделе к благоустройству территории будет привлечена субподрядная организация, а число отделочников увеличится вдвое – с 50 до 100 человек.

В каждом учреждении будет открыто по 18 групп: 5 групп (100 мест) для детей до 3 лет и 13 групп (320 мест) для детей старше 3 лет. Ясельные группы будут располагаться на первых этажах, остальные – на вторых и третьих. В новых детских садах будет бассейн, современный пищеблок, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: детсады, Строительство

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