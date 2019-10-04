В Усть-Кубинском районе четыре человека получили травмы, выпрыгивая из окон дома во время пожара

04.10.2019 [Происшествия]
В Усть-Кубинском районе четыре человека получили травмы, выпрыгивая из окон дома во время пожара

Четыре человека получили порезы, выпрыгивая из окон горящего одноэтажного дома в Усть-Кубинском районе. Пожар произошел в поселке Высокое в ночь с 3 на 4 октября.

Сигнал о возгорании в деревянном доме на улице Профсоюзной поступил в 4.06 утра. Первые подразделения прибыли на место через 15 минут, к 6 часам удалось полностью ликвидировать пожар. Огонь уничтожил кровлю, чердачные перекрытия, серьезно повредил внутреннюю и внешнюю отделку.

В результате пожара получили травмы 49-летний мужчина, 40-летняя женщина, 14-летний мальчик и 12-летняя девочка: они порезались, когда выбирались наружу через окно. Причина возгорания устанавливается, отмечают в пресс-службе областного УМЧС.

Тэги: пожар
Фото пресс-службы областного УМЧС

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