Пропавшего на Рыбинском водохранилище рыбака нашли мертвым

В Череповецком районе 3 октября нашли тело пропавшего 41-летнего мужчины. Рыбак был обнаружен мертвым между островами «Змейный» и «Раменский» Рыбинского водохранилища.

Как ранее сообщал NewsVo, череповчанин ушел на рыбалку 13 сентября и не вернулся. На следующий день его объявили в розыск. Лодку мужчины полицейские вскоре нашли на у берега Раменского острова в Рыбинском водохранилище.

По версии следствия, на рыбалку пропавший отправился вместе с приятелем. Они разбили лагерь на острове «Раменский», 14 сентября мужчина уплыл на лодке ставить сети.

— К вечеру стемнело, начался дождь, поднялись волны и рыбак перестал откликаться на зов приятеля. Сам он разыскать пропавшего мужчину не смог, вызвав спасателей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка.