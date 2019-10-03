Вологодская область входит в тройку регионов-лидеров по числу жителей-банкротов

Вологодская область продолжает занимать лидирующие позиции по количеству личных банкротств. Как сообщают "Ведомости", на каждые 100 000 населения в нашем регионе приходится 67 банкротов. Больше их только в Калмыкии (80) и Пензенской области (75). В среднем по России этот показатель составляет 32.

Напомним, в январе 2018 года Вологодская область занимала первое место среди регионов России по количеству банкротов-физических лиц на душу населения. Согласно исследованию федеральной юридической компании «Стопдолг», тогда на 100 тысяч жителей области приходилось 96 банкротов.

В январе – сентябре 2019 года суды признали банкротами 46 734 россиян, включая индивидуальных предпринимателей, следует из материалов Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 г.