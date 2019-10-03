Хоккейная «Северсталь» обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1

03.10.2019 [Спорт]

Хоккейная «Северсталь» одержала победу  над московским «Динамо» - 2:1.

Череповчане, которые этим игрой открыли трехматчевую выездную серию, открыли счёт в самом начале второго периода. После серии рикошетов шайбу в ворота удалось отправить Никите Хлыстову. «Динамовцы» сравняли счёт в середине третьего периода. 1:1, с таким счётом завершилось основное время матча и овертайм, а в серии послематчевых буллитов победу «желто-черным» принёс гол капитана команды, Юрия Трубачева.

«- Была очень вязкая и тяжёлая игра. Тяжёлый лёд. Мы много времени играли в меньшинстве. Кто бы что не говорил, тяжело переходить на «канадскую» площадку. Первый период просто привыкали, поэтому по игре мы его проиграли, но работали командой. У нас не было равнодушных людей, работали одним кулаком и заслуженно победили.» - сказал на послематчевой Пресс-конференции гл. тренер ХК «Северсталь», Андрей Разин, цитата по severstalclub.ru

Следующий матч «Северсталь» проведёт завтра, в Уфе, где соперником череповецкой команды станет местный «Салават Юлаев».

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