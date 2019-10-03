«Сбербанк» сообщил об утечке данных о кредитных картах клиентов

«Сбербанк» подтвердил утечку персональных данных клиентов. По данным компании, в сети оказались информация о кредитных картах 200 человек, однако, по данным «Коммерсанта», объем выложенной на одном из форумов базы гораздо больше — около 60 миллионов.

Как пишет издание, объявление о продаже базы данных клиентов банка появилось в выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам продавца, у него в распоряжении имеются данные о 60 млн кредитных карт, потенциальным покупателям предлагался пробный фрагмент из 200 строк. «Коммерсант» изучил его и сообщает, что база содержит персональные данные людей, подробная финансовая информация о кредитной карте и совершенных операциях. Продавец утверждает, что база разбита на 11 частей (именно столько у Сбербанка территориальных банков), а каждую строку он продает за 5 рублей.

Днем 3 октября «Сбербанк России» подтвердил утечку данных по кредитным картам только 200 клиентов, а также сообщил, что средства на кредитных картах всех клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, находятся в безопасности.

«Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода (борьбы с мошенничеством — ИФ) банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме», — говорится в сообщении банка

Информация о более крупной утечке проверяется. Основная версия ЧП — преступные действия одного из сотрудников компании, уточнили в «Сбербанке».