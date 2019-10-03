Вологжане в костюмах животных смогут бесплатно посетить музей 6 октября

В День защиты животных в Вологодском музее-заповеднике пройдет развлекательно-познавательная программа для детей. 6 октября, с 11:00 до 14:00 в экспозиции природы Вологодского края будут работать девять площадок для посетителей с детьми.

Маленькие гости попробуют себя в роли палеонтологов, познакомятся с птицей года, ответят на вопросы «Отгадайки», найдут «Третьего лишнего» и унесут с собой памятный сувенир после мастер-класса по оригами.

Свою площадку на празднике также представит Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Николая Верещагина. Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий расскажет гостям об особенностях ухода за домашними питомцами.

Кроме того, свою площадку организуют сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Для всех посетителей в костюмах зверей, птиц и других животных вход на мероприятие будет свободным.