Симфонический оркестр имени Петра Чайковского откроет музыкальный Гаврилинский фестиваль в Вологде

Международный Гаврилинский фестиваль стартует в Вологде 4 октября. В этот раз он приурочен к 80-летию со дня рождения композитора Валерия Гаврилина.

Как сообщает cultinfo.ru, VIII Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль представит всё жанровое разнообразие творчества композитора. Кроме того, на концертах прозвучат шедевры мировой музыкальной классики, и в первую очередь — сочинения тех авторов, которых любил и ценил сам Валерий Александрович.

Самым первым мероприятием фестиваля станет Всероссийская научно-практическая конференция «Валерий Гаврилин и его современники». В её работе примут участие музыковеды из более чем десяти городов России. Это люди в сферу научных интересов которых входит изучение творческого наследия Валерия Александровича. Конференция будет работать два дня: 4 октября с 11:00 до 17:0 в Филармонии и 5 октября с 11:00 до 17:00 в музее «Литература. Искусство. Век XX». Вход свободный.

Открытием основной, музыкальной части станет концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского (Москва). В программе: гаврилинские «Военные письма», «Вальс» и «Праздник», а также Концерт № 2 Шостаковича. Начало 5 октября в 18:00 в зале Колледжа искусств.

В течение двух месяцев Вологде будут выступать блистательные музыканты российского и мирового уровня — Государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева (Санкт-Петербург), солисты Мариинского театра, солистка Метрополитен-оперы (Нью-Йорк) и Латвийской национальной оперы Олеся Петрова (меццо-сопрано, Санкт-Петербург), солист Большого театра, заслуженный артист России Петр Мигунов (бас, Москва), Хор мальчиков Санкт-Петербурга, камерный ансамбль «Новое трио» из Москвы и другие.

Завершится фестиваль концертом Московского государственного академического театра танца «Гжель». Творчество коллектива — это не только сохранение хореографического наследия и транслирование знаний будущим поколениям, но и его интеграция в современный мир, эксперимент с новыми формами.

Подробнее узнать о мероприятиях, их расписании, а также приобрести билеты вы можете на сайте Вологодской филармонии.