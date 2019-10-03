На 12 улицах Вологды установят знаки, ограничивающие парковку авто

03.10.2019 [Общество]

На участках 12 улиц Вологды запретят парковаться автомобилям в определенные часы и дни недели. Постоянные ограничения начнут действовать в середине ноября, в городской администрации говорят, что что это необходимо для проведения качественной уборки улично-дорожной сети.

При этом, по словам чиновников, периоды и дни недели, выбранные для уборки, определены на основе опыта подобной работы в предыдущие годы. Запрет на стоянку автомобилей будет введен на улицах Добролюбова, Фрязиновской, Ветошкина, Яшина, Ярославской, Ильюшина, Псковской, Кирова, Пугачева, улице 1-й микрорайон ГПЗ-23 и Пречистенской набережной (ред. — график смотри в галерее). В ближайшее время там установят 300 запрещающих парковку дорожных знаков.

«В первую очередь знаки устанавливаем на тех улицах, где по традиции большое скопление припаркованного транспорта, что затрудняет выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети. Схема с разделением уборки четных и нечетных сторон улиц применялась уже прошлой зимой, сейчас мы ее несколько откорректировали на основе опыта работы и пожеланий вологжан. Предполагается, что знаки начнут действовать во второй половине ноября 2019 года и будут действовать постоянно в целях выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети», — отметил начальник отдела транспорта департамента городского хозяйства Евгений Сокольников.

Городская администрация просит водителей быть внимательными и соблюдать требования установленных дорожных знаков. В противном случае сотрудники ГИБДД будут привлекать эвакуатор и увозить автомобиль нарушителя на штрафстоянку. 

 

Тэги: парковки, запреты

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